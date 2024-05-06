Учасник "Холостячки-2" Хветкевич привітав чоловіка з річницею шлюбу і показав фото з їхнього весілля

Подружжя святкує першу річницю весілля.
Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич повідомив про важливе свято в його родині.
Бізнесмен 5 травня відсвяткував річницю шлюбу зі своїм чоловіком-колумбійцем Феліпе. Закохані вже рік живуть у офіційному статусі подружжя. Тож, у своєму Instagram Хветкевич мило привітав коханого з важливими днем.
"Річниця нашого весілля", - поділився з підписниками Хветкевич.
Також бізнесмен показав фото з їхнього весілля, яке вони відгуляли в Мексиці. На фото щасливі Хветкевич та його чоловік йшли від весільної арки, тримаючись за руки. Тим часом присутні гості обсипали їй пелюстками квітів.
До привітань також долучилися прихильники парочки. У коментарях вони побажали їм щастя, а також скорішого поповнення в родині.
- Скільки ж щастя на фото, але за моїми спостереженнями наразі ви ще більш щасливі. Так тримати!
- З річницею весілля, щоб завжди так було!
- Коли буде поповнення?
Зазначимо, Андрій Хветкевич знімався в реаліті "Холостячка-2", де боровся за серце Злати Огнєвіч. Після виходу з проєкту бізнесмен зізнався, що бісексуал. Тоді ж він розповів про роман із колумбійцем Феліпе. Перед проєктом пара припинила стосунки, а згодом знову зійшлася і вирішила одружитися. Весілля вони зіграли минулого року в Мексиці, де, до речі, серед гостей була і Злата Огнєвіч.
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