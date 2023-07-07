Учасник "Холостячки-2" Хветкевич відверто зізнався, що йому заважає стати батьком

Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич розповів про майбутні плани на батьківство та подробиці шлюбу з партнером, колумбійцем Феліпе.

Як зізнався бізнесмен, в майбутньому він планує стати батьком. Однак наразі є деякі фактори, які заважають йому це зробити. За словами Хветкевича, він хоче стабільності в їхній родині. Коли вони з коханим серйозно займуться питанням дитини, то їм знадобиться чимало коштів, адже звертатимуться за допомогою до сурогатного материнства, а це коштує понад 50 тисяч доларів.

Андрій Хветкевич із партнером / Фото: instagram.com/diveeasy

"Я хочу, щоб у нашій сім'ї було все більш стабільно. Мій основний бізнес – це компанія в Україні. Через війну я бачу проблеми – замовлень менше. Зараз я займаюся відкриттям двох нових бізнесів в Америці. Я хочу спочатку тут отримати стабільність, а потім вже думати про дитину. Якщо ми займатимемося дитиною – це буде сурогатне материнство. Це дуже недешево. Почати цей процес – це мені потрібно як мінімум 50 тисяч доларів", - розповів бізнесмен в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також Хветкевич поділився подробицями союзу з коханим Феліпе. Зокрема, бізнесмен відмовився підписувати шлюбний контракт, адже повністю довіряє партнеру.

Андрій Хветкевич з коханим / Фото: instagram.com/diveeasy

"Шлюбного контракту у нас немає. Це розповсюджена історія, але це так само працює, як і в Україні. Ти можеш мати контракт, можеш не мати", - поділився бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хветкевич показав свою розкішну квартиру у США. Бізнесмен разом з чоловіком переїхав до нової оселі у Г'юстоні.

Читайте також: