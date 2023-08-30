Учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко розсекретив вартість казкового весілля на Житомирщині

Також психолог зізнався, що вони з коханою планую організувати ще одне весілля, але вже для родичів.

Учасник "Холостячки-2", психолог Роман Свечкоренко розсекретив вартість казкового весілля, яке він зі своєю дружиною Валерією організував на Житомирщині.

Загалом, пара провела своє свято в Радомишлі. Серед запрошених були лише близькі та рідні друзі. Як зізнався в Instagram, гостей на весіллі було 65 осіб, хоча мало б бути 75.

"Загалом було 65 гостей, хоча мало бути 75. Більшість з тих, хто не зміг приїхати, - військові. Через графік, що постійно змінюється, та обставини, в них не вийшло", - поділився Свечкоренко.

Роман Свечкоренко одружився / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман із Валерією вигадали, як оригінально запросити гостей. Вони на білих тарілках написали запрошення, дату, час та місце проведення та додали малюнок у вигляді пари, що танцює.

"Було багато варіантів запрошення, але цей на нашу думку передав найбільше всю атмосферу весілля. Не показував раніше, бо там була адреса, а хотілось трішки конфіденційності для комфорту гостей", - зазначив психолог.

Роман Свечкоренко одружився / Фото: instagram.com/svechkorenko

Також Свечкоренко розсекретив, скільки вони з коханою витратили коштів на казкове весілля. Загалом, точну суму подружжя не підраховувало, однак це понад мільйон гривень. Психолог зізнався, що весілля не окупилося, однак вони на це й не розраховували. За словами Свечкоренка, він з дружиною робив таке свято, аби потім дивитися фото та відео та згадувати з усмішкою.

Роман Свечкоренко одружився / Фото: instagram.com/svechkorenko

"Понад мільйон гривень, точну суму ще не підбивали. Ні (не окупилося – прим. ред.), але ми від самого початку розуміли, що так буде. Багато вклали сил, грошей і часу у кожну деталь, але найголовніше, ми робили весілля для себе, щоб через деякий час подивитися і кайфувати", - поділився психолог.

Роман Свечкоренко одружився / Фото: instagram.com/svechkorenko

До речі, на святкуванні Романа та Валерії не було різних конкурсів та традицій. Як зізнався психолог, вони приберегли це для другого весілля, яке вони планують зіграти з родичами.

Роман Свечкоренко одружився / Фото: instagram.com/svechkorenko

"Всі українські традиції залишили для другого весілля. До речі, у нас там і інші образи будуть, в українському стилі. Ми відмовилися від усіх конкурсів, були просто 5-10 хвилинки, де ведучий просто накидував смішні завдання, але без напрягу для гостей", - зазначив психолог.

Роман Свечкоренко одружився / Фото: instagram.com/svechkorenko

Свечкоренко зізнався, вони з коханою роблять два окремі весілля, щоб усім гостям було комфортно. Окрім того, саме святкування з родичами матиме зовсім іншу атмосферу, аніж з друзями.

"Це взагалі інший вайб свята. Людям потрібно створювати атмосферу, яку вони очікують і що саме для них є відпочинком. Для більшості гостей, які будуть завтра, їм би не зайшло перше весілля, так само і навпаки", - наголосив психолог.

Роман Свечкоренко одружився / Фото: instagram.com/svechkorenko

Нагадаємо, Роман Свечкоренко 26 серпня одружився зі своєю коханою Валерією. Казкове весілля закохані зіграли у Радомишлі, що на Житомирщині.

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