Учасник "Холостячки-2" Тарапата позував у сукні, щоб привернути увагу до проблем жінок-військових

Учасник романтичного реаліті "Холостячка" зі Златою Огнєвіч, бізнесмен і телеведучий Максим Тарапата привернув увагу до проблем жінок на фронті.

Як розповів Тарапата, зараз в Україні, нажаль, дівчата-військові мають носити чоловічу форму, адже жіночих стандартів поки що просто немає. Аби надати розголосу цій проблемі Максим прийняв участь у соціальному проєкті, для якого приміряв жіноче вбрання.

У сторіз в Instagram Тарапата поділився своїм фото, яке зараз прикрашає білборди, на якому позував у рожевій сукні.

Максим Тарапата / Фото: instagram.com/tarmaks

"Уявляєте, в Україні взагалі немає стандартів жіночої форми. Тобто усі жінки-військові мають одягати чоловічу форму. Я ніколи про це не замислювався. Але, мало того, що наші жінки йду на фронт нас захищати, вони мають це робити в незручній чоловічій формі. У них просто немає вибору", - розповів Максим.

Пошиттям спеціального одягу для жінок у лавах ЗСУ зараз займаються волонтери. Саме тому Тарапата попросив усіх не проходити повз, а усіма можливими способами допомагати шити для дівчат зручне вбрання.

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