Учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич вперше показав нареченого-колумбійця

Несподіванкою для багатьох прихильників романтичного шоу став камінгаут Андрія Хветкевича та його заручини з колумбійцем на ім'я Філіпе.

Деякий час бізнесмен тримав інтригу та не показував обличчя обранця в своїх соцмережах. Але у день народження бойфренда Хветкевич вирішив зробити виняток.

На сторінці в Instagram Андрій оприлюднив світлину, на якій він позує разом із Філіпе у плавках під час відпочинку в Туреччині.

Андрій Хветкевич з бойфрендом / Фото: instagram.com/diveeasy

"З днем народження, Філіпе! Дякую, що показав мені, як кохати і бути коханим. Я кохаю тебе", - підписав фото Хветкевич.

Свої коментарі з привітаннями залишили фоловери і друзі пари. Серед них була й "холостячка" Злата Огнєвіч, яка мило назвала хлопців "котиками".

Як розповів у своїх сторіз Хветкевич, як подарунок до дня народження коханого він обрав сумісну подорож лайнером на 10 днів Європою, про яку так давно мріяв Філіпе.

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