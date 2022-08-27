Учасник "Холостячки" Хветкевич показав, як балує свого коханого, і розповів про ревнощі у їхній парі

Учасник реаліті-шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич нещодавно зробив камінгаут і більше не приховує особисте життя.

Андрій Хветкевич щасливий у стосунках з чоловіком, колумбійцем на ім'я Феліпе і пара вже навіть заручилася.

Зараз закохані перебувають у відпустці на круїзному лайнері, про що розповів Хветкевич у сторіз своєї сторінки в Instagram. Також підприємець поділився, що його обранець мріяв про цей круїз, тож він не зміг йому відмовити:

"Це ЛГБТ-круїз, про який мріяв Феліпе. Але тут достатньо жінок та молодих гетеропар. Цейкруїз дорожчий за звичайний тому, що програма вистав та паті дуже насичена. На звичайному круїзі дуже нудно, порівнюючи з цим", - поділився Андрій.

Обранець Андрія Хветкевича Феліпе (праворуч) з артистом шоу / Фото: instagram.com/diveeasy

Окрім того, Хветкевич відповів на запитання своїх фоловерів. Зокрема він зізнався, що вони з Феліпе доволі пристрасна пара і ревнощі мають місце у їхніх стосунках.

Андрій Хветкевич / Фото: instagram.com/diveeasy

Відреагував підприємець на запитання й про розподілення ролей у його парі з Феліпе:

"Це один зі стереотипів. Це дуже некоректне запитання, навіть до звичайних пар – чоловіка і жінки. Тому що не повинно бути суто чоловічих, або суто жіночих обов'язків", зазначив Андрій.

Андрій Хветкевич / Фото: instagram.com/diveeasy

Нагадаємо, що тиждень тому учасник "Холостячки-2" зі Златою Огнєвіч Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та зізнався, що заручився з партнером. Обранцем підприємця став колумбієць на ім'я Феліпе.

Читайте також: