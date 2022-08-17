Учасник "Холостячки" Хветкевич здійснив камінгаут та зізнався, що заручився з партнером

Плавець та фрідайвер Андрій Хветкевич здійснив камінгаут.

Як зізнався учасник шоу у своєму Instagram, він сам не розумів, що має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Та протягом останнього року Андрій багато чого обдумав і зрозумів, що гей.

Андрій Хветкевич і Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/diveeasy

"Тривалий час я керувався стереотипами і не був чесним перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути запитання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий, який є, і я вчуся приймати і любити себе", - поділився Хветкевич.

Ба більше, Андрій зізнався, що вже зустрів своє кохання. Його обранцем став красень з Колумбії, з яким Хветкевич вже заручився.

Андрій Хветкевич з коханим / Фото: instagram.com/diveeasy

"Нещодавно він сказав "так" і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наше заручення та його день народження", - поділився Андрій.

Зазначимо, закоханих вже встигли привітати Злата Огнєвіч, Григорій Решетнік та Міка Ньютон. Вони побажали їм шаленого кохання.

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