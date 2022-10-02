Учасник із Алмати в ефірі "Голосу країни-12" звернувся до українців: "Казахстан проти війни"

Водій із міста Алмати, Казахстан, – Дімаш Дуалетов –до початку повномасштабної війни взяв участь у шоу "Голос країни-12" та потрапив до команди Олі Полякової.

Коли Росія почала масово обстрілювати українські міста, Дімаш переймався долею українців. Тож у новому випуску "Голосу країни-12" юнак висловив слова підтримки. Він зазначив, що жителі Казахстану, як і весь цивілізований світ, підтримує Україну та бажає, аби скоріше закінчилася війна.

Дімаш Дуалетов

"Я Дімаш Дуалетов, хотів висловити свою думку про ситуацію в Україні. Нині 21 століття, але зараз триває війна. Страждає народ. Український народе, ми вас поважаємо, цінуємо і любимо! Бережіть себе! Ми за вас! Увесь світ за Україну. Казахстан у тому числі проти війни. Хай буде мирне небо над головою. Все буде добре", - зазначив Дімаш.

Зазначимо, на шоу "Голос країни-12" збиратимуть кошти для українських захисників. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок онлайн на платформі Dobro.UA або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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