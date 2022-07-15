Учасник Kalush Orchestra про скандальне фото у Москві на тлі Кремля: "Ми туди цілими вагонами їздили"

Як відомо, ця фотографія спливла у Мережі, коли гурт Kalush Orchestra брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2022".

На світлині Тимофій Музичук позує взимку у теплій шапці на тлі Кремля у Москві. Тоді артисту закидали, мовляв, він порушив територіальну цілісність України і не має права представляти нашу країну на міжнародній музичній арені.

"Це було навіть смішно. Тому що ми тоді виступали з Kalush, виходимо з концерту, вже мільйон пропущених дзвінків, якісь фотографії. Мене всі запитують: "Ти що, був в Росії?". Та, кажу, не був. А потім згадав, що коли я навчався в університеті Поплавського, Поплавський робив концерт у Москві, і нас возили, як масовку, чисто поаплодувати. Ми тоді туди цілим курсом, цілими вагонами їздили", - розповів Музичук в інтерв'ю порталу Музвар.

Фото: eurovision.tv

Музичук наголосив, що світлина була зроблена 2013 року – ще до анексії Росією півострова Крим. Тож він жодних законів не порушував. Окрім того, тоді цю інформацію підтвердила й співачка Юлія Юріна.

"Вона робила фотку цю. Це моя однокурсниця, одногрупниця", - прокоментував Музичук.

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