Учасник MOZGI Дядя Вадя зізнався, за яких обставин одружився: "Не хотів всиновлювати дитину"

Також співак зізнався, чому не квапився з освідченням.

Учасник популярного українського хіп-хоп гурту MOZGI Вадим Федоров, якого більше знають як Дядя Вадя, має сценічний образ гульвіси.

Однак у житті співак доволі сентиментальна та ніжна людина. У програмі "ЖВЛ" Дядя Вадя розповів, як склалося його особисте життя.

Дядя Вадя з дружиною / instagram.com/d.vadya_mozgi

Виявляється, зі своєю дружиною Марією Вадим вже разом 15 років. Доленосного для артиста 2006-го він зустрів дівчину в компанії спільних друзів. Вадим домагався прихильності обраниці у досить незвичний спосіб. Випускник запорізького кулінарного технікуму приготував їй... борщ!

"Ми були у спільній компанії. І я всіх приголомшив. Всі жінки були на лопатках: "Такого от чоловіка треба брати". От вона, певно, посиділа, подумала: "Все, виходжу заміж", - розповів артист.

Втім, Вадим, попри закоханість, освідчуватися не поспішав, адже не мав грошей ані на пишне весілля, ані на власне житло. Проте у долі на парочку були інші плани. Вони дізналися, що стануть батьками.

"Ми розписалися, щоб я не всиновлював дитину. Трішечки був мандраж у мене, тому що в той момент був у процесі становлення. Було якесь хвилювання, що я не впораюся", - зізнався Вадим.

Діти Дяді Ваді / instagram.com/d.vadya_mozgi

Але впорався, ще й як. Сьогодні сину Олексію вже 13 років. Із батьком вони чудово ладнають. А 2019-го у Льоші з'явилася сестричка Софійка. Дівчинка для татуся - справжня дорогоцінність.

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