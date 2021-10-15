Учасник MOZGI Дядя Вадя зізнався, за яких обставин одружився: "Не хотів всиновлювати дитину"

Також співак зізнався, чому не квапився з освідченням.
Учасник популярного українського хіп-хоп гурту MOZGI Вадим Федоров, якого більше знають як Дядя Вадя, має сценічний образ гульвіси.
Однак у житті співак доволі сентиментальна та ніжна людина. У програмі "ЖВЛ" Дядя Вадя розповів, як склалося його особисте життя.
Виявляється, зі своєю дружиною Марією Вадим вже разом 15 років. Доленосного для артиста 2006-го він зустрів дівчину в компанії спільних друзів. Вадим домагався прихильності обраниці у досить незвичний спосіб. Випускник запорізького кулінарного технікуму приготував їй... борщ!
"Ми були у спільній компанії. І я всіх приголомшив. Всі жінки були на лопатках: "Такого от чоловіка треба брати". От вона, певно, посиділа, подумала: "Все, виходжу заміж", - розповів артист.
Втім, Вадим, попри закоханість, освідчуватися не поспішав, адже не мав грошей ані на пишне весілля, ані на власне житло. Проте у долі на парочку були інші плани. Вони дізналися, що стануть батьками.
"Ми розписалися, щоб я не всиновлював дитину. Трішечки був мандраж у мене, тому що в той момент був у процесі становлення. Було якесь хвилювання, що я не впораюся", - зізнався Вадим.
Але впорався, ще й як. Сьогодні сину Олексію вже 13 років. Із батьком вони чудово ладнають. А 2019-го у Льоші з'явилася сестричка Софійка. Дівчинка для татуся - справжня дорогоцінність.
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