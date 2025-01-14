Учасник нацвідбору МУАЯД потрапив у скандал: репостив "жарти" про Фаріон і образливі заяви про жінок

Претендент на 10-го фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2025" Муаяд Абдельрахім потрапив у гучний скандал.

Музикант осоромився через репости в соціальній мережі TikTok, які, до речі, відображаються підписникам та й у самому акаунті. Користувачка Ірина Пилипчук звернула увагу, що МУАЯД репостить доволі скандальний контент. Зокрема, артист оцінив відео з образливим жартом про Ірину Фаріон, яку було вбито 19 липня минулого року. Також МУАЯД не соромився репостити ролики з сексистським змістом і обурливими заявами про жінок. Окрім того, виконавець не оминав увагою відео про росіянина Єгора Кріда, який незаконно приїздив до окупованого Криму та брав участь у пропагандистських заходах Росії.

Репости у TikTok, які робив МУАЯД

"Поки всі кенселили ENLEO, ніхто не помітив, що інший учасник лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2025" МУАЯД репостить відверту сексистську і проросійську діч", - написала Ірина Пилипчук.

МУАЯД потрапив у скандал

МУАЯД після того, як розгорівся скандал, швидко репости в TikTok повидаляв, залишивши лише патріотичні. Артист вже також дав перший коментар, в якому заявив, що в жодному разі не образив би жінок, адже виховувався інакше. Також МУАЯД додав, що не має стосунку до українофобного контенту, адже свідомо обрав бути українцем, хоча міг би отримати сирійське громадянство. Що ж стосується образливих жартів про Ірину Фаріон, то виконавець не став коментувати. Також співак не пояснив, чому взагалі у нього в TikTok з'явилися відповідні репости.

"Я не маю жодного відношення до контенту українофобного чи сексистського змісту. Заперечувати не буду, що раніше частково вів Instagram російською. Мені українська мова давалася складніше, але з поваги до країни, громадянином якої я обрав бути, поступово переходив повністю на українську. А звинувачення в сексизмі просто не вкладаються у мене в голові. Мене виховали в мусульманській родині з великою повагою до жінок, літніх людей та всіх оточуючих", - прокоментував артист.

МУАЯД прокоментував скандал

Зазначимо, це вже не перший скандал, який виникає довкола нацвідбору. Нещодавно учасник конкурсу ENLEO зізнався, що слухає російські пісні. Артист вже прокоментував, чому під час війни остаточно не відмовився від треків росіян.

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