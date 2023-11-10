Учасник нацвідбору на "Євробачення-2024" заявив, що його сплутали з іншим артистом

Один з артистів з лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2024", учасник гурту Kalush Orchestra КилимМен спантеличив зізнанням.

Він заявив, що насправді це не він бере участь у нацвідборі на міжнародний конкурс, а інший артист лейблу Enko, який також є учасником Kalush Orchestra. І звуть його Сarpetman.

Ось це Сarpetman / Фото: instagram.com/kalush_kylym

"Настав час все пояснити та познайомити вас з Сarpetman, який пройшов на нацвідбір "Євробачення-2024". Carpetman - це талановитий учасник гурту Kalush Orchestra, який розпочав свою сольну кар'єру та пише музику англійською мовою. Від себе даю рекомендацію: це дійсно варто послухати!" – зазначив КилимМен.

А це КилимМен

Тож, виходить, що КилимМен та Carpetman – це два різні артисти, які є учасниками гурту Kalush Orchestra.

Зазначимо, що образ КилимМена вигадав засновник лейблу ENKO Іван Клименко. За його словами, КилимМен – це збірний образ сучасного українського артиста і конкретної людини під цим вбранням немає. У різні часи костюм КилимМена приміряли танцівники та учасники гурту, та навіть й сам Іван Клименко, перш ніж оприлюднити, що він став тренером "Голосу країни-13".

Нагадаємо, днями організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оголосили лонглист з 20 українських артистів, 10 з яких, врешті, потраплять до фіналу і поборяться за право представити Україну на музичній першості.

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