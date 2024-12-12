Учасник нацвідбору на "Євробачення" потрапив у скандал через прослуховування пісень росіян

Ще не встигли оголосити фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2025", а вже довкола конкурсу розгорівся скандал.

Один із учасників нацвідбору, який є лонглисті, зізнався у прослуховуванні пісень росіян. Мова йде про артиста із Маріуполя ENLEO, справжнє ім'я якого Микита Леонтьєв. У прослуховуванні треків росіян виконавець зізнався у коментарі блогеру, який у TikTok має нік kiri_kyrylo.

ENLEO розповів, що може ввімкнути російськомовні пісні, аби поностальгувати і згадати старі часи. Наприклад, артист слухає композиції репера Oxxxymiron. ENLEO говорить, що не бачить в цьому нічого поганого, адже росіянин не підтримує війну та дії влади РФ.

Перший скандал на нацвідборі: один із учасників зізнався у прослуховуванні російськомовних пісень

"Я не слухаю російські пісні, але кілька разів було, що вмикав якісь старі треки ностальгічні, які пов'язані з дитинством. На сьогодні я слухав Oxxxymiron, це правда. Це пісні, які я слухав до війни. По-друге, Oxxxymiron проти війни. І він, здається, навіть донатив на ЗСУ", - запевняє ENLEO.

Однак користувачі Мережі неоднозначно відреагували на відверті зізнання співака. Чимало хто обурювався, що він під час війни слухає треки громадян країни, яка вторглася до України. Ба більше, деякі користувачі вже вимагають від "Суспільного" дискваліфікувати ENLEO. Проте, були й ті, які також не бачили в цьому нічого поганого.

Нагадаємо, також довкола нацвідбору розгорівся ще один скандал. Лідер "Хейтспіч" послав нах*й продюсерку шоу Тіну Кароль. До слова, музикант подавав заявку на участь у конкурсі, але не потрапив до лонглиста.

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