Учасник нацвідбору на "Євробачення" з гурту Nazva Гоц вступив до лав ЗСУ і показав фото зі служби

Учасник гурту Nazva Павло Гоц, який брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2024", долучився до лав ЗСУ.

Про це він повідомив у своєму Instagram, де опублікував серію світлин зі служби у війську. На кадрах музикант показався у військовій формі. На деяких знімках Павла Гоца можна помітити з дружиною, піарницею колективу Вікторією. Артист не став розкривати деталі, відколи служить, де саме та чим наразі займається у війську.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - поділився у фотоблогу Павло Гоц.

Павло Гоц із гурту Nazva вступив до лав ЗСУ / Фото: instagram.com/pavlo_gots

До речі, 3 лютого у Києві відбулася музична премія "Золота зоря Лірум". Гурт Nazva виборов перше місце у номінації "Вибір слухачів". Тож, на сцену за нагородою вийшов інший учасник колективу Ярослав Яровенко, який теж розповів про службу Павла Гоца в лавах ЗСУ. Присутні в залі підтримали артиста гучними оплесками.

Павло Гоц із гурту Nazva вступив до лав ЗСУ / Фото: instagram.com/pavlo_gots

"У Павла була мрія виграти заради того, щоб сказати якийсь спіч. Він щоразу готувався, писав величезний текст: іноді смішний, іноді як Павло вміє. Настала ця мить, і, як ви бачите, Павла немає. Він долучився до Збройних сил України", - повідомив Ярослав.

Павло Гоц із гурту Nazva вступив до лав ЗСУ / Фото: instagram.com/pavlo_gots

Зазначимо, Nazva - галицько-донбаський український музичний гурт, учасниками якого є Павло Гоц та Ярослав Яровенко. Музиканти заявили про себе, коли з піснею Slavic English взяли участь у нацвідборі на "Євробачення-2024". Колектив зайняв 11 місце.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов оголосив про вступ до лав ЗСУ. До цього музикант тривалий час займався волонтерством.

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