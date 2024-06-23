Учасник шоубалету Вєрки Сердючки зізнався, чому покинув колектив і чи спілкується зараз з Данилком

Український співак і фіналіст шоу "Х-фактор-9" Дмитро Волканов вперше пояснив, чому більше не виступає в складі колективу Вєрки Сердючки, за образом якої стоїть шоумен Андрій Данилко.

Так, Дмитро зізнався, що важкий період прийшов з початком повномасштабного вторгнення, коли всі концерти артистки припинилися й необхідно було шукати інші способи заробітку. Зокрема, тоді юний співак переїхав до Львова й працював у сфері обслуговування. До слова, сам Волканов називає це чи не найскладнішим періодом у його житті.

"Почалася повномасштабна війна і певний період часу роботи не було. А потрібно було за щось жити, але грошей у нього (Андрія Данилка – прим. ред.) я не брав. Не хотів. Тому з Києва я приїхав до Львова. Це був для мене новий виклик. Тобто, я розумів, що зараз роботи не буде в колективі. Перший концерт від початку повномасштабної війни відбувся майже через пів року. Але мені ці пів року треба було чимось займатися, платити за квартиру, яку я винаймав на Печерську. Це був переломний момент. Я плакав", - розповів співак в інтерв'ю Олексію Суханову.

Дмитро Волканов

Через деякий час концерти Вєрки Сердючки відновилися, тож Дмитро повернувся до колективу, в якому грав роль "зайця". Втім, через вісім місяців пішов вдруге й вже остаточно, адже почав займатися сольною кар'єрою.

"Я прийняв пропозицію повернутися в колектив. З липня по лютий. Вісім місяців. Було дуже велике бажання і впевненість, що вийде (розпочати сольну кар'єру – прим. ред.). Я в той період дуже активно писав. І Андрій став звертати увагу на цю творчість. Він дав мені зрозуміти, що це може бути непогано. І мені це дуже сподобалось. Я почав ще більше писати, випускати пісні. Люди класно реагували", - пояснив виконавець.

Дмитро Волканов і Вєрка Сердючка

Попри те, що Волканов більше не є членом шоубалету Вєрки Сердючки, він щиро завдячує Андрієві Данилку за підтримку та допомогу в творчому становленні. Дмитро зазначив, чого саме свого часу його навчив шоумен і чи спілкуються вони зараз.

"Дуже багато. І це не тільки робота. Це життєва позиція, бажання робити так, як тобі треба. Він коли взяв мене на роботу в колектив, то сказав: "Дімо, я тобі допомагати не буду, але ти в колективі для того, щоб бачити як це працює". Я надихався. Я знайшов у ньому наставника, вчителя, і людину, на яку я хочу бути схожим. Це супершкола. Коли я прийшов у колектив, мені було 18 років. Коли я не буду знати, що робити далі, то я йому зателефоную, і він мені допоможе. Людина, яка багато для мене важить. Нам завжди є про що поговорити. На жаль, зараз ми стали набагато менше спілкуватися. Напевно, через те, що я дуже серйозно зайнявся сольною кар'єрою. Просто ми спілкуємося рідко", - додав артист.

Дмитро Волканов і Вєрка Сердючка

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка поставила на місце мовознавицю Фаріон, яка дорікнула їй за суржик під час концертів.

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