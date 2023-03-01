Учасник талант-шоу довів Кеті Перрі до істерики – зірка ридала і кричала

Розповідь хлопця про трагедію в його школі викликала в артистки бурхливі емоції.

Американська попзірка, дружина актора Орландо Блума Кеті Перрі дуже перейнялася історією хлопця з Техаса, якою той поділився на одному з талант-шоу.

21-річний Трей Луїс прийшов на кастинг вокального талант-шоу American Idol, де Кеті займає одне з крісел членів журі. Хлопець проникливо виконав ліричну композицію Stone рок-гурту Whiskey Myers. Своїм співом Луїс змусив суддів аплодувати йому стоячи.

Коли судді запитали у хлопця, чому він прийшов на American Idol, окрім іншого, Трей розповів, що став свідком жахливих подій , які сталися у травні 2018 року в його школі у Санта-Фе, Техас.

"У травні 2018-го озброєний чоловік зайшов до моєї школи. Я був в одному художньому класі, він стріляв у сусідньому класі, поки він йшов до першого класу. Я втратив багато друзів, 10 людей було вбито, двоє вчителів було вбито, вісім учнів", - поділився Трей.

Після цих слів хлопця Кеті Перрі не стримала своїх емоцій і почала гірко плакати. Вона вигукнула: "Це клята країна підвела нас. Це не нормально! Ти мусиш співати тут, тому що ти любиш музику! А не тому, що тобі довелося через це пройти! Ти не мав втрачати вісім друзів".

Роззлючена Перрі також зазначила, що сподівається, що Трей нагадає людям, що їм варто змінюватися: "Тому що знаєш що? Я теж боюся!" – додала артистка.

Зазначимо, що 18 травня 2018 року у школі в містечку Санта-Фе, Техас сталася стрілянина. Десятеро людей були застрелені, 13 – поранені. Підозрюваним у стрілянині став 17-річний Димитріос Пагуртзіс. Підозрюваний відкрив стрілянину в художньому класі школи приблизно о 7:40 ранку.

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