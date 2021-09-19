Учасник "Танців" Артур Логай відверто зізнався, що крав у мами речі через свою залежність

Учасник "Танців" Артур Логай відверто зізнався, що крав у мами речі через свою залежність

Актор грав в азартні ігри.

У третьому ефірі "Танців з зірками" актор Артур Логай відверто розповів про свою залежність.

Так, Артур зізнався, що у 18 років він назавжди покінчив з азартними іграми. Все це через те, що він був залежний від них.

"Ти прокидаєшся з думками кому ти винен гроші та де їх взяти", - відверто розповів Артур.

Дійшло до того, що він вкрав коштовності своєї мами. Та, втім, він вчасно схаменувся. Хоча йому досі соромно через свої вчинки. І мама зірки пам'ятає цей випадок.

Втім, у третьому прямому ефірі шоу Логай станцював про свою залежність. Своїм виступом він показав, до чого можуть призвести азартні ігри.

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