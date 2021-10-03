Учасник "Танців" Горуна зізнався, що йому некомфортно танцювати на паркеті

Учасник "Танців" Горуна зізнався, що йому некомфортно танцювати на паркеті

Спортсмен говорить, що постійно тренується.

Чемпіон Європи з карате та учасник шоу "Танців з зірками" Станіслав Горуна зізнався, що йому некомфортно танцювати на паркеті.

Як розповів спортсмен "Світському життю" йому доводиться постійно тренуватися, аби показати хороший результат у прямому ефірі.

"Почуваюся максимально некомфортно на паркеті. Тренуюся по шість годин. І це лише в залі. Буває, їду за кермом і вже відпрацьовую рухи руками. Десь стою та роблю рухи стегнами", - поділився спортсмен.

І тренування Станіслава таки приносять хороший результат. У п'ятому прямому ефірі він зі свою партнеркою продемонстрував самбу з елементами капоейри. Вони вибороли 28 балів.

Нагадаємо, у четвертому прямому ефірі шоу "Танців з зірками" Фаготу стало зле. Артисту викликали медиків.

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