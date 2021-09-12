Учасник "Танців" KADNAY пригадав своїх колишніх: "Одна з них знялася в кліпі гурту"

Учасник "Танців" KADNAY пригадав своїх колишніх: "Одна з них знялася в кліпі гурту"

Артист зізнався, що йому складно побудувати нові стосунки.

Учасник "Танців з зірками" та співак Дмитро Каднай, він же KADNAY, розповів про свої невдалі стосунки.

В другому ефірі шоу артист зізнався, що декілька разів закохувався до нестями. Проте, йому не вдавалося зберегти стосунки. Все тому, що його дівчата були надто ревними. Однак, імена своїх ексів він вирішив залишити в секреті. Хоч сказав, що одна з дівчат знімалася в кліпі колективу KADNAY.

"Артисту складно втримати дівчину. Ти повертаєшся з концертів, вона бачить всі ті світлини, де ти з іншими дівчатами. Вона тобі телефонує вночі. Вимагає пояснень", - пригадав артист.

Через невдалі стосунки, співаку складно тепер почати зустрічатися з іншими дівчатами. Як він зізнався, в його життя є лише швидкі захоплення, але не кохання.

"Мене кидали дівчата. Тепер мені складно побудувати стосунки. Я боюся, що мені знову буде боляче. Але я вірю, що знайду кохання свого життя", - розповів Дмитро.

Нагадаємо, про свої невдалі стосунки також розповіла й інша учасниця шоу. Lida Lee зізналася, що довгий час зустрічалася з аб’юзивним хлопцем.

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