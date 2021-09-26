Учасник "Танців" KADNAY вперше зізнався, що знявся повністю оголеним в еротичному відео

Він знімався з Марією Колосовою, учасницею шоу.

Учасник "Танців з зірками" та співак Дмитро Каднай, він же KADNAY вперше розповів, що знявся повністю оголеним в еротичному відео.

Так, у четвертому прямому ефірі Дмитро вирішив поділитися своїм секретом. Цього року він знявся у відвертому ролику.

Дмитро Каднай в еротичному відео / скріншот з відео

"Хочу з вами поділитися своїм секретом. Цього року я знявся в еротичному відео повністю оголеним. У цьому відео я, звичайно, був не один. Я знімався із дівчиною. Ця дівчина танцівниця "Танців із зірками" - Маша", - розповів Дмитро.

До слова, співак знімався з Марією Колосовою – партнеркою Олексія Суровцева.

Дмитро Каднай та Марія Колосова / скріншот з відео

"Нормальний відос", - з усмішкою прокоментував відео Олексій.

До речі, у четвертому випуску шоу Дмитро станцював зі своєю партнеркою Аліною Лі запальну макарену. Як зізналась хореографиня, заради танцю з артистом, вона поставила своє особисте життя на другий план.

Нагадаємо, раніше Євгенія Власова заявила, що після минулого ефіру хотіла піти з проєкту. Зірці запропонували замінити партнера.

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