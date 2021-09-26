Учасник "Танців" KADNAY вперше зізнався, що знявся повністю оголеним в еротичному відео

Він знімався з Марією Колосовою, учасницею шоу.
Учасник "Танців з зірками" та співак Дмитро Каднай, він же KADNAY вперше розповів, що знявся повністю оголеним в еротичному відео.
Так, у четвертому прямому ефірі Дмитро вирішив поділитися своїм секретом. Цього року він знявся у відвертому ролику.
"Хочу з вами поділитися своїм секретом. Цього року я знявся в еротичному відео повністю оголеним. У цьому відео я, звичайно, був не один. Я знімався із дівчиною. Ця дівчина танцівниця "Танців із зірками" - Маша", - розповів Дмитро.
До слова, співак знімався з Марією Колосовою – партнеркою Олексія Суровцева.
"Нормальний відос", - з усмішкою прокоментував відео Олексій.
До речі, у четвертому випуску шоу Дмитро станцював зі своєю партнеркою Аліною Лі запальну макарену. Як зізналась хореографиня, заради танцю з артистом, вона поставила своє особисте життя на другий план.
Нагадаємо, раніше Євгенія Власова заявила, що після минулого ефіру хотіла піти з проєкту. Зірці запропонували замінити партнера.