Учасник "Танців" MELOVIN вручив еротичний подарунок Катерині Кухар

Щоправда, цього разу обійшлося без сердець.

У другому ефірі "Танців з зірками" епатажний співак MELOVIN, вже як за традицією, знову вручив Катерині Кухар презент.

Щоправда, цього разу обійшлося без справжніх сердець. Хоча й цей подарунок досить таки незвичайний та еротичний. Співак вручив Катерині чорні пухнасті наручники. Як зізнався артист, він зробив такий подарунок на честь другого ефіру, який присвячений коханню.

"Вам з вашим чоловіком він дуже сподобається. Можете не дякувати", - сказав MELOVIN.

Та подарунок не вплинув на оцінку судді. Катерина зазначила, що співаку ще треба багато тренуватися.

Схоже, що епатажний MELOVIN й надалі продовжуватиме шокувати своїми витівками. Тому у третьому ефірі, він, ймовірно, знову щось вигадає.

Нагадаємо, у першому ефірі артист подарував Катерині Кухар справжнє серце. Однак, суддя не оцінила презент співака.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання