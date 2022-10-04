Учасник "ТНМК" Фоззі показав зворушливе повідомлення від звільненого "азовця"

На своїй сторінці в Instagram Фоззі розповів зворушливу історію про одного із захисників "Азовсталі". Боєць написав музиканту одразу після звільнення з російського полону.

У своєму повідомленні до Фоззі військовий написав, що у полоні щоранку їм доводилося слухати "гімн кацапів", але щоб триматися він наспівував у голові рядки із пісні "ТМНК" "Та ти шо". А після звільнення від російських катів брат бійця передав йому відеопривітання від Фоззі.

Фото: instagram.com/metamorefozzey

"Історія така: після концерту в Берліні підійшов хлопець і попросив записати відео-привітання його брату, полоненому "азовцю". Я сказав, що сподіваюся на зустріч. І ще щось. І тепер от отримав відповідь. Не можу її втримати в собі. Наче сонце проглянуло з-за хмар. Хтось там, нагорі, добре до нас ставиться.", - розповів Сидоренко.

Читайте також: