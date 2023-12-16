Учасник "ТНМК" Фоззі приголомшив, як гурт нахабно обікрали в Німеччині та чи знайшли грабіжників

У музикантів поцупили цінні речі саме тоді, коли вони давали благодійний концерт.

Учасник гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, він же Фоззі, розповів, як їх нахабно обікрали в Німеччині.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант пригадав, що вони тоді саме давали концерт в Дрездені. Автобус колективу, в якому були цінні речі, був припаркований біля адміністративної будівлі. Тож, музиканти були переконані, що з ним нічого не станеться, адже там є багато камер. Однак, невідомі залізли до автобуса, поцупили там декілька валіз, комп'ютери і 50 тисяч гривень.

"Ми грали біля статуї "Золотого вершника". Автобус стояв поруч, біля будівлі, мені здається, Міністерства фінансів. Здавалося, там все в камерах мало б бути. Під час концерту хтось заліз до автобуса, вони поцупили якісь гарні яскраві валізи, комп'ютери і взяли пакет з гривнями, там було в районі 50 тисяч. Нам дуже пощастило, оскільки там лежали у двох пакетах від сміття євро та злоті, але вони їх не взяли", - пригадав Сидоренко.

Олександр Сидоренко (Фоззі) / Фото: скриншот з відео

Артист говорить, що вони одразу ж викликали поліцію. Однак речей їм вже не повернули.

"Ми викликали поліцію, довго на неї чекали. Потім вони довго заповнювали папери. Відповідь була, що вони не змогли знайти. Я думаю, що вони камери і не дивились", - поділився Фоззі.

Нині гурт "ТНМК" уважніше ставиться до безпеки. Вони найняли двох водіїв, щоб один з них перебував постійно в автобусі. Також музиканти стали ретельніше слідкувати за апаратурою та грошима.

Учасник "ТНМК" Фоззі / Фото: instagram.com/metamorefozzey

"Завдяки цьому ми дізналися, що не треба економити та їздити з двома водіями, аби один був постійно в автобусі, та що не можна розслаблятися. Коли ми грали в Кишиневі, Софії, Бухаресті, ми вже розуміли, де ми і що слід слідкувати за апаратурою, за грошима", - зазначив Фоззі.

Зазначимо, гурт "ТНМК" обікрали в Німеччині влітку минулого року. Тоді в артистів поцупили гроші, комп'ютери та навіть деякі документи. Виявилося, що крадіїв так і не знайшли.

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