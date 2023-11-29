Учасник відомого музичного гурту вперше став дідусем і показав фото малюка

Український музикант, гітарист гурту "Танок на майдані Конґо" Ярослав "Ярік" Верьовкін вперше став дідусем і показав щасливі фото з пологового будинку.

28 листопада у 49-річного артиста народився онук. Радісною звісткою поділився гурт ТНМК у своєму фотоблогу. Вони опублікували відповідну світлину. На фото щасливий Ярослав зображений у палаті зі своєю дружиною. А позаду них лежить їхня донька з новонародженим онуком. Втім, допитливим фанам так і не вдалося розгледіти обличчя малюка. Ім'я дитини також поки невідомо.

Ярослав Верьовкін / Фото: facebook.com/TNMKband

Музичний гурт першим привітав члена команди з поповненням у родині. ТНМК присвятили допис гітаристу й замилували підписом. І додали, що музикант першим з їхньої команди став дідусем.

"Маємо першого діда в колективі – донька нашого гітариста Ярослава Верьовкіна народила онука! До речі, незабаром діда і Соню можна буде побачити в нашому новому відео", – заінтригував гурт ТНМК.

Шанувальники також долучилися до привітань і побажали щастя, здоров'я та миру малюку.

До слова, доньці Софії Верьовкіній 4 січня виповниться 22 роки.

Нагадаємо, нещодавно у родині блогерки Саші Бо також сталося поповнення. Зірка втретє стала мамою та замилувала фото з новонародженою донькою.

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