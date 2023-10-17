Учасник "Євробачення" з Фінляндії виправдався за ганебну реакцію на прапор України і пожалівся на хейт

Фінський співак Käärijä, який представляв країну на "Євробаченні-2023", пояснив, чому на своєму концерті жбурнув прапор України на підлогу.

Після того, як в Мережі поширилося відео, як виконавець зневажливо реагує на синьо-жовтий стяг, на артиста посипався шквал критики. Користувачі поцікавилися в Käärijä, чому ж він так відреагував на прапор України та жбурнув його на підлогу.

Виконавець поквапився виправдатися за свою ганебну поведінку. Він заявив, що взагалі вважав, що то прапор Швеції, тож перепросив за вчинок. Окрім того, Käärijä пожалівся, що в Мережі його захейтили. Він не розуміє, чому так сталося.

Käärijä

"Прошу вибачення, я не знав, що це прапор України. Я думав, що це шведський прапор. Моя провина! На сцені під час концерту багато чого відбувається, я просто не встигаю за всім прослідкувати. Це дуже сумно, що люди зараз ненавидять мене, тому що це було непорозуміння", - прокоментував виконавець.

Коментар Käärijä / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, Käärijä обурив користувачів Мережі тим, що на своєму концерті жбурнув прапор України на підлогу. Така поведінка видалася дивною, адже на "Євробаченні-2023" співак підтримував українців та бажав їм перемоги у війні. Також Käärijä потоваришував з дуетом TVORCHI, який його підтримував після оголошення результатів пісенного конкурсу. Епатажний фін засмутився, що посів друге місце. TVORCHI своєю чергою заявили, що вважають Käärijä переможцем. Співак тоді не зміг стримати сліз та заплакав.

Представник Фінляндії на "Євробачення-2023" під час концерту жбурнув прапор України під стіл

Читайте також: