Учасника гурту Backstreet Boys Ніка Картера звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої

Одного з солістів культового бойзбенду Backstreet Boys Ніка Картера звинуватили у зґвалтуванні.

Так, дівчина з інвалідністю Шеннон Рут подала позов про сексуальні домагання проти Картера. Рут, якій зараз 39, розповіла, що коли їй було 17 років виконавець здійснив над нею наругу.

Інцидент стався 2001 року, коли Backstreet Boys перебували у концертному турі Black & Blue. Рут пригадує, що вона стояла у черзі за автографом в Tacoma Dome у Вашингтоні. Картер її помітив, вибрав з черги і запросив до свого автобуса.

Рут стверджує, що вона ані про що не здогадалася і пішла з кумиром. За словами жінки Картер, якому на той час був 21 рік, напоїв її рожевим напоєм, який назвав "VIP-соком" зі смаком алкоголю. Після цього артист нібито наказав їй стати на коліна, стягнув з себе штани і наполіг на тому, щоб вона зайнялася з ним оральним сексом. Рут стверджує, що він проінструктував її, як діяти, хоч вона плакала і просила цього не робити, пише Rolling Stone.

Backstreet Boys, Нік Картер посередині / Фото: Associated Press

Після цього Картер зґвалтував 17-річну Рут. За словами жінки, Картер їй сказав, що їй ніхто не повірить, бо вона має інвалідність. У жінки аутизм та церебральний параліч. Окрім того, Рут стверджує, що Нік Картер заразив її вірусом папіломи людини.

"Останній 21 рік були сповнені болем, сум'яттям, розчаруванням, соромом і членошкідництвом, які є прямим результатом того, що Нік Картер зґвалтував мене. Незважаючи на те, що я аутистка і живу з церебральним паралічем, я вважаю, що ніщо не вплинуло на мене сильніше... ніж те, що зробив зі мною він", - прокоментувала Рут.

Також жінка зізналася, що коли сказала Картеру про намір оприлюднити цю історію, він її залякав. Дівчина своєю чергою вимагає, щоб Картер заплатив їй 30 мільйонів доларів моральної компенсації.

Backstreet Boys, Нік Картер посередині / Фото: Associated Press

Своєю чергою, Нік Картер вже відреагував на звинувачення, висунуті проти нього Шеннон Рут. Адвокат артиста назвав всі звинувачення безпідставними:

"Ця заява про інцидент не лише юридично необґрунтована, а й зовсім не відповідає дійсності. На жаль, протягом кількох років пані Рут маніпулювали, щоб вона висувала неправдиві звинувачення щодо Ніка, і ці звинувачення весь цей час неодноразово змінювалися", - зазначив адвокат Картера.

Backstreet Boys, Нік Картер перший ліворуч / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що днями відомого C-Pop ідола Кріса Ву засудили на 13 років ув'язнення з подальшою депортацією до Канади, громадянином країни якої він є. Артиста визнали винним у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Йому загрожує хімічна кастрація, яку застосовують у Канаді на законодавчому рівні стосовно сексуальних злочинців.

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