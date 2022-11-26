Учасника "Холостячки-1" з Ксенією Мішиною поранили на передовій: фото

Учасник романтичного шоу "Холостячка-1" з Ксенією Мішиною, бізнесмен та поет Ілля Рибальченко служить у лавах ЗСУ.

З першого дня повномасштабного вторгнення чоловік склав присягу і пішов служити на передовій. Як повідомив Рибальченко, на фронті він отримав серйозне поранення. На сторінці в Instagram захисник розмістив світлину, де зображений з перев'язаним правим плечем.

Ілля Рибальченко / Фото: instagram.com/illya_strong_bear

Як саме він отримав поранення, Рибальченко не розповів, а своє фото він підписав так: "Все добре. Привіт Херсон".

Як раніше розповів Ілля, його батько і дід були військовими. Проте сам Рибальченко вирішив порушити сімейну традицію і почав будувати бізнес. Ілля, який нині захищає нашу країну у лавах ЗСУ зізнався, що раніше ніколи не служив.

Ілля Рибальченко / Фото: instagram.com/illya_strong_bear

"Я відчував, що це не моя історія, ніколи не служив і навіть не думав про це! Та ніколи б не міг подумати, що із звичайного бізнесмена, блогера та поета, я перетворюся на справжнього воїна, захисника своєї неньки. Одне можу сказати: це найкраща робота у світі – бути сапером", - розповів Ілля.

Нагадаємо, раніше лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який несе службу в лавах ЗСУ, показав, як співав для побратимів, ховаючись в укритті.

Читайте також: