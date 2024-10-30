Учасника "Євробачення-2024" від Франції звинуватили в сексуальних домаганнях

Інцидент нібито стався у грудні 2023 року, але лише зараз на артиста заявили до прокуратури.

Учасника "Євробачення-2024", французького співака Slimane, справжнє ім'я якого Сліман Небчі, звинуватили в сексуальних домаганнях.

Інцидент нібито стався у грудні 2023 року під час гастрольного туру артиста, пише Le Parisien. Позивачем виступив учасник технічної команди виконавця. Чоловік звернувся до прокуратури Сент-Етьєна зі скаргою, що Slimane домагався його.

Сталося це нібито на вечірці, яку французький співак організував на честь завершення гастрольного туру. Чоловік стверджує, що Slimane близько першої години ночі притиснув його до стіни і почав робити натяки на інтим. Технік дав зрозуміти, що не бажає цього робити, але співак затягнув його до гримерки.

Учасник "Євробачення-2024" Slimane / Фото: Associated Press

Врешті, чоловікові вдалося покинути приміщення, після чого він сховався в гастрольному автобусі. Технік сподівався, що на цьому все й завершиться, однак за його словами, Slimane протягом наступних двох годин надсилав йому повідомлення сексуального характеру і наполягав на інтимі.

Чоловік стверджує, що після інциденту поскаржився керівництву, після чого припинив співпрацю з виконавцем. Наразі ж він вирішив подати заяву до прокуратури, аби більше ніхто не постраждав від дій Slimane.

Учасник "Євробачення-2024" Slimane / Фото: Associated Press

Тим часом у команді артиста всі звинувачення заперечують, а заяви про сексуальне домагання називають "божевільною історією".

Зазначимо, Slimane став популярним серед європейської аудиторії, коли взяв участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024". У Мальме артист виконав пісню Mon Amour та виборов четверте місце.

Нагадаємо, нещодавно Голлівуд сколихнув гучний скандал. Американського репера та продюсера P. Diddy звинуватили в секс-насильстві та торгівлі людьми, після чого заарештували. Мати скандального виконавця після арешту її сина зробила публічну заяву.

Верх цинізму! Мама P.Diddy просить зжалитись над сином | Подробиці скандалу

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