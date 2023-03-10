Учасникам гурту KAZKA відмовили у виїзді до Лондона після втечі відомого коміка за кордон

Після гучного скандалу з коміком Андрієм Щегелем, який втік з України до Туреччини, українські артисти зіткнулися з новими розпорядженнями Міністерства культури та цифрової трансформації.

На тлі розгляду учасникам гурту KAZKA Дмитру Мазуряку та Микиті Будашу також відмовили у виїзді за кордон. Про ситуацію висловилася фронтвумен колективу Олександра Заріцька.

Співачка наголосила, що зараз є не лише ті, хто зрадив батьківщину і втік, а й ті, хто попри все допомагає українцям у різних куточках світу та збирає кошти задля перемоги.

"Друзі, ви точно чули про "артистів", які скориставшись дозволом від Міністерства культури, виїхали за кордон. Але цей пост не про них. Вони в цій історії — непорозуміння, виняток з правил, яких, на жаль, не уникнути будь-де. Цей пост про артистів, які завдяки Міністерству культури України ось уже понад рік збирають кошти у світі на допомогу армії, розповідають про Україну на різних майданчиках, підтримують українців, які сьогодні вимушено живуть у найвіддаленіших куточках нашої планети! Тих, хто виїжджав сотні разів та завжди повертався, адже тут — дім", - написала Заріцька.

Фото: instagram.com/kazka.band

Також співачка поділилася, що днями у гурту має відбутися концерт у Лондоні, тому вони добиваються того, аби Мазуряка та Будаша випустили за кордон.

"Сьогодні дуже важливо покарати винних, адже від цього залежить, чи зможуть, наприклад, мої хлопці виїхати завтра на благодійний концерт до Лондона, де наш виступ давно анонсований. Поки що їм відмовили. Вірю в справедливість та правду! І впевнена, що українська культура здатна долати кордони та об‘єднувати нас заради спільної місії — перемоги", - написала Олександра.

Фото: пресслужба гурту KAZKA

Нагадаємо, що Мінкульт посилив правила для виїзду чоловіків призивного віку за кордон після скандалу з коміком Андрієм Щегелем, який під приводом благодійного концерту втік до Туреччини. Також пізніше стало відомо, що таким самим чином до Росії втік режисер Тарас Голубков, де він тепер знімає кліпи для російської співачки Клави Кокі.

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