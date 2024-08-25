Учасникам українського гурту вручили повістки просто під час їхнього виступу: де воюватимуть артисти

Український гурт "Будьмо" мобілізували просто після їхнього виступу в Україні.

Так, музиканти приїхали до Калушу, щоб відіграти там концерт 21 серпня в рамках благодійного туру. Втім, неочікувано плани на майбутні виступи вмить довелося скасувати, адже того вечора всім чотирьом учасникам гурту було вручено повістки. Після чого артисти були відправлені на військово-лікарську комісію до цілодобової Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, пише "Галицький кореспондент".

До того ж про остаточне приєднання до лав ЗСУ та початок навчань сповістив і сам фронтмен гурту "Будьмо" Ростислав Коваль на своїй Facebook-сторінці, додавши фото всіх чотирьох членів гурту у військовій формі. Наразі хлопці доєднаються до 102 ОБрТрО й мають надію згодом повернутися до музики.

Гурт Будьмо мобілізували

"У цей нелегкий час для нашої держави, ми свідомо прийняли рішення вступити до лав Збройний сил України! Від сьогодні ми солдати 102 ОБрТрО! За плечима 279 благодійних концертів у підтримку ЗСУ! Ми обіцяємо, що і надалі будемо тішити вас новими піснями і віримо, що зможете нас побачити на сцені, але вже у новому амплуа! Дякуємо за вашу підтримку! Віримо у нашу перемогу. Слава Україні! Героям Слава", - повідомив співак.

Гурт Будьмо мобілізували

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