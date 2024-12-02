Учасникам "Євробачення-2025" від Чорногорії загрожує дискваліфікація через серйозне порушення правил

Гурту NeonoeN, який представлятиме Чорногорію на "Євробачення-2025", загрожує дискваліфікація через серйозне порушення правил міжнародного конкурсу.

Колектив переміг на місцевому аналогу нацвідбору 27 листопада. Квиток на "Євробачення-2025" музикантам принесла пісня Clickbait. Однак тут є один нюанс. Річ у тім, що конкурсна композиція має бути новою та не представленою раніше публіці, принаймні, до 1 вересня цього року. Тим часом колектив виконував трек Clickbait 2023-го на музичному фестивалі Kulture Zabjelo. Відповідно, це є грубим порушенням правил конкурсу з боку NeonoeN, через що перемогу гурту можуть анулювати.

Що цікаво, сам колектив жодної проблеми не бачить. За словами учасників NeonoeN, раніше вони виступали для вузького кола слухачів у майже порожніх залах, тож, за на їхню думку, трек вже ніхто не пам'ятає. Музиканти зазначили, що не порушували правил, адже не використовували композицію в комерційних цілях та не мають жодних переваг на "Євробаченні-2025".

"Мало хто навіть знав про наше існування. Особливо на наших живих виступах, де ми грали оригінальну музику переважно для вузького кола людей у майже порожніх приміщеннях. Раптом проблема полягає в тому, що перед 20 людьми ми зіграли частину пісні в процесі створення в одній із її робочих версій…Нам справді цікаво, чи хтось із залу навіть згадав, що її чув?" - прокоментували музиканти.

Наразі організатори "Євробачення" проводять розслідування, результати якого от-от повідомлять. Якщо підтвердиться порушення правил з боку NeonoeN, то гурт дискваліфікують. Натомість від Чорногорії на конкурс поїде інший артист.

Нагадаємо, в Україні обиратимуть учасника "Євробачення-2025" вже 8 лютого. Наразі поки що невідомо, хто змагатиметься за право поїхати до Базеля. Але нещодавно співачка Джамала відповіла, кого хотіла б побачити на конкурсі від України.

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