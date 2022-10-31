Учасники "Голосу країни-12" приголомшили номером, якого за історію шоу ще не було

Останніми у "вокальних боях" шоу "Голос країни-12" позмагалися Дмитро Цимбал та Роман Меліш.

Їхній дует став справжньою несподіванкою, адже ніхто з тренерів не очікував такого побачити. Роман не зміг бути присутнім фізично на сцені "Голосу країни", адже представляв Україну на міжнародній арені у США.

"Я мусив на певний час виїхати з України, тому що я представляв нашу країну на міжнародній арені у США. Тому формат вас здивує", - розповів учасник шоу.

Тож Роман виступав завдяки відеозв'язку, а Дмитро був на сцені шоу. Вони просто приголомшили своїм дует, виконавши разом пісню – "Стоїть гора високая".

Тренер Святослав Вакарчук не захотів прощатися з музикантами, тим більше їхні голоси потужно звучали у дуеті. Тож Дмитро та Роман і надалі братимуть участь у шоу та співатимуть разом, що дозволили їм продюсери проєкту.

До речі, Вакарчук пообіцяв учасникам записати альбом українських пісень.

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