Учасники "Голосу країни-12" присвятили виступ літнім людям, які вдруге проживають війну

Артисти з команди Наді Дорофєєвої переосмислили свій виступ, відзнятий до початку повномасштабної війни.

Свій виступ на першому ефірі "вокальних боїв" сестри Інеса Грицаєнко та Аліна Назарчишина і скрипаль Дмитро Ротькін вирішили присвятити літнім людям.

Учасники команди Наді Дорофєєвої заспівали у дуеті ще до початку повномасштабної війни, однак сьогодні кожен виступ набув особливого значення.

У своєму відеозверненні Інеса та Дмитро розповіли про те, що зараз підтримують Україну своїм вокалом та зауважили, що свій виступ вони б хотіли присвятити літнім людям.

"Сьогодні своїм виступом ми б дуже хотіли підтримати усіх українців та особливо літніх людей, адже їм доводиться вдруге переживати жахіття війни. Ми з вами, ми поруч, Україна сьогодні, як ніколи, єдина", - сказали учасники.

На сцені "Голосу країни-12" дует виконав пісню Біллі Айліш "Bad guy" і здивував тренерів своїм виступом. Артисти-початківці дивували не лише своїми вокальними здібностями, а й грою на музичних інструментах. Дмитро виконав свою запальну партію на скрипці, а сестра Інеси, Аліна, зачарувала грою на саксофоні.

Зіркова тренерка Надя Дорофєєва в решті решт вирішила залишити у своїй команді талановитих сестер.

Втім не покинув проєкт й Дмитро. Команда "Другого шансу" Олександра Заріцька та Андрій Мацола залюбки натиснули кнопку і запросили учасника до себе.

Нагадаємо, що за новими правилами "вокальних боїв" тренер може лише один раз за увесь сезон може врятувати учасника зі своєї команди, а ось до команди "Другого шансу" тренери можуть "вкрасти" одразу двох вокалістів.

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