Учасники "Голосу країни-12" розповіли, як їздили на передову: "Важливо підтримувати героїв"

Від початку повномасштабної війни учасники "Голосу країни-12" стали допомагати Україні. Одні пішли на фронт, інші ж – зайнялися волонтерством.

Зокрема, учасники проєкту їздили з концертами на передову. Як розповів народний тренер Андрій Мацола, це була його ініціатива. Учасники шоу її підтримали.

"Зараз під час війни надзвичайно важливо підтримувати наших героїв. Як народний тренер "Голосу країни" я звернувся з ідеєю до наших молодих, талановитих виконавців "Голосу країни" 12 сезону приїхати на передову з виступами на підтримку наших Збройних сил. Всі в один голос погодилися", - розповів в ефірі шоу Андрій Мацола.

Учасники шоу говорять, що це дуже відповідальний захід. Адже вони їдуть підтримувати людей, які захищають їх.

"Тут відповідальність дуже велика. Ми стоїмо перед людьми, завдяки яким ми живемо", - зазначив учасник "Голосу країни-12".

Загалом, музиканти розуміють, що мають підтримувати українських захисників та допомагати їм.

"Зараз у мене місія на культурному фронті підтримувати дух наших хлопців, наших захисників", - поділилася учасниця проєкту.

Зазначимо, на шоу "Голос країни-12" збиратимуть кошти для українських захисників. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок онлайн на платформі Dobro.UA або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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