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Учасники "Голосу країни-12" розповіли, як збирають гроші для ЗСУ

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Учасники "Голосу країни-12" розповіли, як збирають гроші для ЗСУ

Юлія Штоля та Михайло Герасимчук

Юлія Штоля та Михайло Герасимчук зізнались, як у такі тяжчі часи допомагають Україні.

У дуеті на сцені "Голосу країни-12" виступили підопічні Потапа – Юлія Штоля та Михайло Герасимчук.

Перед своїм номером музиканти розповіли, як допомагають Україні. Зокрема, Михайло збирає гроші для українських захисників, коли дає імпровізовані виступи на вулицях свого міста.

Михайло Герасимчук / ©
Михайло Герасимчук

"Завдяки співу я маю змогу допомагати ЗСУ, збираючи кошти на вулицях рідного міста, яке розташоване за 40 кілометрів від бойових дій, та підіймати дух наших героїв у шпиталях. Ці хлопці - воїни, з нереальною волею, спрагою до життя та нескінченним позитивом. Дивлячись на них, я не міг дозволити собі зупинитися і нарешті наші голоси будуть почуті", - зізнався Михайло.

Юлія, своєю чергою, продовжує працювати у ресторані. На початку війни заклад став прихистком для переселенців. Також на кухні ресторану готували їжу для захисників. Нині ж заклад продовжує працювати. Юлія розповіла, що щовечора вони збирають кошти для ЗСУ.

Юлія Штоля / ©
Юлія Штоля

"На початку війни він (ред. – ресторан, де працює Юлія) став прихистком для біженців, а також кухнею для наших захисників. Зараз ми відновили роботу, тому що ми розуміємо, що людям потрібна емоційна зарядка. У нас є така чудова скринька, у яку ми кожного вечора збираємо кошти для наших захисників, а також ми купили два тепловізори. Раніше я мріяла співати на великій сцені, а зараз для мене є ціллю допомагати нашим захисникам", - зазначила Юлія.

На сцені "Голосу країни-12" учасники у дуеті виконали композицію The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling. Тренер Потап віддав перевагу Михайлу Герасимчуку.

Однак і Юлія не покинула шоу. Народні тренери Олександра Заріцька та Андрій Мацола забрали дівчину до команди "Другого шансу".

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