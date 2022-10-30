Учасники "Голосу країни-12" розповіли, як збирають гроші для ЗСУ

Юлія Штоля та Михайло Герасимчук зізнались, як у такі тяжчі часи допомагають Україні.

У дуеті на сцені "Голосу країни-12" виступили підопічні Потапа – Юлія Штоля та Михайло Герасимчук.

Перед своїм номером музиканти розповіли, як допомагають Україні. Зокрема, Михайло збирає гроші для українських захисників, коли дає імпровізовані виступи на вулицях свого міста.

Михайло Герасимчук

"Завдяки співу я маю змогу допомагати ЗСУ, збираючи кошти на вулицях рідного міста, яке розташоване за 40 кілометрів від бойових дій, та підіймати дух наших героїв у шпиталях. Ці хлопці - воїни, з нереальною волею, спрагою до життя та нескінченним позитивом. Дивлячись на них, я не міг дозволити собі зупинитися і нарешті наші голоси будуть почуті", - зізнався Михайло.

Юлія, своєю чергою, продовжує працювати у ресторані. На початку війни заклад став прихистком для переселенців. Також на кухні ресторану готували їжу для захисників. Нині ж заклад продовжує працювати. Юлія розповіла, що щовечора вони збирають кошти для ЗСУ.

Юлія Штоля

"На початку війни він (ред. – ресторан, де працює Юлія) став прихистком для біженців, а також кухнею для наших захисників. Зараз ми відновили роботу, тому що ми розуміємо, що людям потрібна емоційна зарядка. У нас є така чудова скринька, у яку ми кожного вечора збираємо кошти для наших захисників, а також ми купили два тепловізори. Раніше я мріяла співати на великій сцені, а зараз для мене є ціллю допомагати нашим захисникам", - зазначила Юлія.

На сцені "Голосу країни-12" учасники у дуеті виконали композицію The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling. Тренер Потап віддав перевагу Михайлу Герасимчуку.

Однак і Юлія не покинула шоу. Народні тренери Олександра Заріцька та Андрій Мацола забрали дівчину до команди "Другого шансу".

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