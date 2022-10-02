Учасники "Голосу країни-12" SPIV BRATIV здивували хітом про потонулу "Москву"

Війна змінила не лише життя, а й творчість українських музикантів. У репертуарі гурту SPIV BRATIV також з’явилося декілька патріотичних хітів.

Так, учасники "Голосу країни-12" присвятили зворушливу пісню місту Миколаєву. А запальний трек про потонулий крейсер "Москва" взагалі став хітом у Мережі.

"Хлопці роблять неймовірні речі. Країні, мені здається, зараз дуже важливо мати такий гурт, який співає про те, що зараз відбувається. Тобто відбулася якась подія, хлопці через декілька днів випускають новий хіт. Для мене це дуже-дуже класно", - розповіла тренерка "Другого шансу" Олександра Заріцька.

Крім того, із народним тренером "Другого шансу" Андрієм Мацолою хлопці долучилися до участі у благодійних концертах та об’їздили Україну зі своїми виступами.

"Ми дуже зблизилися, коли їздили з концертами на передову для Збройних Сил України. Під час поїздки до них підходило багато людей з проханням сфотографуватися, взяти автограф, вони вже справжні знаменитості. І на мою думку, завдяки підтримці "Другого шансу" і завдяки участі хлопців у проєкті, вони розкрилися і знайшли себе", - поділився Мацола.

SPIV BRATIV / Фото: instagram.com/spiv_brativ

Також нагадаємо, що у шостому випуску шоу "Голос країни-12" учасники розповіли, як змінилося їхнє життя під час війни. Збирати кошти для ЗСУ своїми виступами також допомагає учасниця команди Наді Дорофєєвої Іннеса Грицаєнко.

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