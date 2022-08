Учасники "Голосу країни", гурт SPIV BRATIV, розчулив Мережу піснею про Миколаїв – відео

Ініціатором створення родинного квартету став старший брат Дмитро Осичнюк.

У рідних Черкасах колектив знають, мабуть, усі. А після участі у шоу "Голос країни" шанувальників стало ще більше.

На "сліпих прослуховуваннях" вони підготували саундтрек із культового серіалу "Друзі" – The Rembrandts- I'll be there for you. Втім, гурту не вдалося розвернути жодне крісло. Попри це, учасники все ж потрапили до наступного етапу. П'ята команда "Другий шанс", де тренерами стали меценат Андрій Мацола та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, дала можливість SPIV BRATIV продовжити участь у проєкті. Та позмагатися за перемогу гурт так і не встиг – в Україні почалася повномасштабна війна.

SPIV BRATIV / Фото: instagram.com/spiv_brativ

У цей час хлопці продовжили займатися музикою. У перші тижні після вторгнення Росії вони написали хіт "В городі Херсоні". А кліп про те, як крейсер "Москва" пішов на дно, зібрав на YouTube понад 2 млн переглядів.

Тепер усі пісні музикантів – реакція на події в Україні. У їхньому репертуарі є композиції про Антонівський міст, трагедію у Вінниці та славнозвісний превентивний удар Лукашенка. А свою останню пісню хлопці присвятили Миколаєву, який щодня потерпає від ворожих обстрілів.

У "Сніданку з 1+1" брати розповіли, де знаходять сили для того, щоб перероджувати трагічні історії у творчість. Зокрема, Дмитро поділився, що те, людям потрібна їхня музика – мотивує гурт рухатися далі.

А от історія пісні про Миколаїв така:

"Нам в особисті повідомлення в Instagram написала жінка: "Ви пишите про міста. А є ще місто, Миколаїв, яке горою стоїть на півдні і мені б дуже хотілося, щоб ви зробили щось про моє місто". До цього у мене були думки написати про Миколаїв, я попросив цю жінку розповісти щось про це місто, щоб ми зорієнтувалися. Вона про місто нічого не розповіла, вона написала, як вона любила гуляти з дитиною парками, як милувалася краєвидами. Розумієте, у цьому повідомленні було стільки любові до свого міста! Ця зачепила фраза "Гора на півдні" і воно склалося в пісню", – прокоментував Дмитро.

Зараз у пріоритеті хлопців – концерти для Збройних сил України. Також SPIV BRATIV бере участь у благодійних заходах.

SPIV BRATIV / Фото: instagram.com/spiv_brativ

Нагадаємо, Олександр Педан відверто зізнався, чому не пішов на фронт. Ведучий ходив до військкомату, аби записатися в лави ЗСУ.

