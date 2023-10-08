Учасники "Голосу країни" ошелешили виконанням хіта Бейонсе і змусили тренерів аплодувати їм стоячи

Останніми у "вокальних батлах" 13 сезону "Голосу країни" зійшлися учасники команди Артема Пивоварова – Гідаят Сеїдов, Христина Арутюнова і Катерина Козлова.

Вокалісти обрали неабияк складну композицію від американської співачки Бейонсе – Halo. Учасникам вдалося потужно виконати пісню. Тренери були просто ошелешені та аплодували вокалістам стоячи. Особливо наставники відзначили тембр Гідаята Сеїдова.

Тренери "Голосу країни-13" і KOLA / Фото: скриншот з відео

"Мені дуже сподобалося. Всій аудиторії дуже сподобалося. Ми встали, це було круто! Гідаяте, мій голос сьогодні за вас", - прокоментувала Надя Дорофєєва.

Гідаят Сеїдов, Христина Арутюнова і Катерина Козлова / Фото: скриншот з відео

Перед Артемом Пивоваровим постав нелегкий вибір, адже всі учасники були потужними. Врешті, тренер дослухався до порад та зробив вибір на користь Гідаята Сеїдова.

Гідаят Сеїдов, Христина Арутюнова і Катерина Козлова / Фото: скриншот з відео

"Мені дійсно дуже складно зараз. Катерино, саме зараз настав момент, щоб ти розпочала відлік своєї сольної кар'єри. Це важливо! Христино, ти неймовірно талановита. Я впевнений, що ви ще не раз про неї почуєте, бо ця людина вже випускає свої пісні. Що я хочу сказати Гідаяту? Ти, як ніхто, знаєш, що таке поразки. Я думаю, що твоя чергова поразка буде просто недоречною, тому що ти маєш пройти далі", - зазначив Артем Пивоваров.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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