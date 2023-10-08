Учасники "Голосу країни" ошелешили виконанням хіта Бейонсе і змусили тренерів аплодувати їм стоячи

Перед Артемом Пивоваровим постав нелегкий вибір.
Останніми у "вокальних батлах" 13 сезону "Голосу країни" зійшлися учасники команди Артема Пивоварова – Гідаят Сеїдов, Христина Арутюнова і Катерина Козлова.
Вокалісти обрали неабияк складну композицію від американської співачки Бейонсе – Halo. Учасникам вдалося потужно виконати пісню. Тренери були просто ошелешені та аплодували вокалістам стоячи. Особливо наставники відзначили тембр Гідаята Сеїдова.
"Мені дуже сподобалося. Всій аудиторії дуже сподобалося. Ми встали, це було круто! Гідаяте, мій голос сьогодні за вас", - прокоментувала Надя Дорофєєва.
Перед Артемом Пивоваровим постав нелегкий вибір, адже всі учасники були потужними. Врешті, тренер дослухався до порад та зробив вибір на користь Гідаята Сеїдова.
"Мені дійсно дуже складно зараз. Катерино, саме зараз настав момент, щоб ти розпочала відлік своєї сольної кар'єри. Це важливо! Христино, ти неймовірно талановита. Я впевнений, що ви ще не раз про неї почуєте, бо ця людина вже випускає свої пісні. Що я хочу сказати Гідаяту? Ти, як ніхто, знаєш, що таке поразки. Я думаю, що твоя чергова поразка буде просто недоречною, тому що ти маєш пройти далі", - зазначив Артем Пивоваров.
Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".
Читайте також: