Учасники "Голосу країни" розчулили Макса Барських емоційним виконанням пісні з фільму "Барбі"

Наступними поборотися за участь у проєкті "Голос країни-13" вийшла три учасники з команди Наді Дорофєєвої – Лада Тивончук, Роман Панченко і Анна Денисова.

Вокалісти заспівали на сцені проєкту пісню з нашумілого фільму "Барбі". Учасники емоційно виконали хіт американської співачки Біллі Айліш - What Was I Made For. Як зізнався Макс Барських, вокалісти настільки його розчулили, що в нього одразу ж пішли мурахи шкірою.

"У мене просто мурахи побігли", - зізнався Барських Наді Дорофєєвій.

Лада Тивончук, Роман Панченко і Анна Денисова / Фото: скриншот з відео

Перед тренеркою постав нелегкий вибір. По-перше, думки інших наставників розділилися, адже кожен радив їй залишити свого фаворита, а в кожного він був різний. Надя Дорофєєва вислухала всіх колег та залишила на проєкті саме Романа Панченка.

"Це був дуже потужний виступ. Я неймовірно пишаюся вами всіма. Зараз мені треба зробити свій вибір. Мені дуже складно зараз. Це не слова, це не для того, щоб робити драму. Мені дійсно дуже складно. Я вже вас встигла полюбити, я знаю про мрії кожного з вас. Я дуже прошу вас, коли прозвучить мій вибір, щоб для тих, хто не пройшов, це був поштовх для подальшої роботи. Далі я хочу змагатися з Ромою", - прокоментувала Надя Дорофєєва.

Роман Панченко / Фото: скриншот з відео

Вокаліст своєю чергою пообіцяв не підвести наставницю та творити ще більше якісної музики.

"Ми ще зробимо гарної музики трішки більше і покажемо, що таке музика майбутнього", - прокоментував Роман Панченко.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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