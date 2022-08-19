Учасники гурту "Антитіла" беруть під опіку дітей загиблих у війні з Росією воїнів до їхнього повноліття

Від перших днів повномасштабної війни з РФ учасники музичного колективу "Антитіла" взяли в руки зброю, аби боронити незалежність рідної України.

За цей час артисти подолали чимало перешкод, але найважчим випробуванням стали втрати бойових товаришів.

На своїй сторінці в Instagram фронтмен колективу Тарас Тополя згадав про дітей українських бійців, які залишилися сиротами через російську агресію в Україні.

"Татусі повернуться додому, але історіями в книжках, у назвах вулиць, повернуться вже спогадами і сльозами у думках і серцях дітей. Більше ніколи не обіймуть, не дадуть важливої поради, не будуть поруч у важливий момент. Такою є ціна свободи, яку платимо всі ми, яку платять наші діти, що стали невільними учасниками цієї кривавої війни", - написав музикант.

Гурт "Антитіла" з побратимами

Аби вшанувати пам'ять загиблих героїв, гурт "Антитіла" разом із бійцями 130-го батальйону вирішили фінансово допомагати їхнім нащадкам до повноліття та далі, за потреби.

"В деяких родинах загиблих військових по четверо дітей. Ми шукатимемо можливості, щоб задовільнити їхні потреби і хоча б частково замінити собою батьківське плече. Особливий напрямок діяльності БФ Антитіла, наших друзів і партнерів буде присвячено саме дітям загиблих на війні. Заради кого ми боремося, якщо не заради них і їхнього майбутнього", - зазначив Тополя.

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