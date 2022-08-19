Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Учасники гурту "Антитіла" беруть під опіку дітей загиблих у війні з Росією воїнів до їхнього повноліття

Дата публікації
Перегляди
177
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Учасники гурту "Антитіла" беруть під опіку дітей загиблих у війні з Росією воїнів до їхнього повноліття

Гурт "Антитіла"

Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом із побратимами вирішили підтримувати дітей загиблих військовослужбовців до їхнього повноліття.

Від перших днів повномасштабної війни з РФ учасники музичного колективу "Антитіла" взяли в руки зброю, аби боронити незалежність рідної України.

За цей час артисти подолали чимало перешкод, але найважчим випробуванням стали втрати бойових товаришів.

На своїй сторінці в Instagram фронтмен колективу Тарас Тополя згадав про дітей українських бійців, які залишилися сиротами через російську агресію в Україні.

"Татусі повернуться додому, але історіями в книжках, у назвах вулиць, повернуться вже спогадами і сльозами у думках і серцях дітей. Більше ніколи не обіймуть, не дадуть важливої поради, не будуть поруч у важливий момент. Такою є ціна свободи, яку платимо всі ми, яку платять наші діти, що стали невільними учасниками цієї кривавої війни", - написав музикант.

Гурт
Гурт "Антитіла" з побратимами

Аби вшанувати пам'ять загиблих героїв, гурт "Антитіла" разом із бійцями 130-го батальйону вирішили фінансово допомагати їхнім нащадкам до повноліття та далі, за потреби.

"В деяких родинах загиблих військових по четверо дітей. Ми шукатимемо можливості, щоб задовільнити їхні потреби і хоча б частково замінити собою батьківське плече. Особливий напрямок діяльності БФ Антитіла, наших друзів і партнерів буде присвячено саме дітям загиблих на війні. Заради кого ми боремося, якщо не заради них і їхнього майбутнього", - зазначив Тополя.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
177
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація