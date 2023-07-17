Учасники гурту "Антитіла" отримали почесні нагороди за оборону Харкова

Учасники гурту "Антитіла" на чолі з фронтменом Тарасом Тополею від початку повномасштабної війни захищають Україну від російських окупантів.

За час повномасштабного вторгнення музиканти встигли побувати на різних ділянках фронту, в тому числі в Харкові. За свої заслуги перед містом та за його оборону від окупантів учасники гурту "Антитіла" отримали почесні нагороди від мера міста Ігора Терехова.

Так, нагрудними знаками нагородили Тараса Тополю, клавішник Сергій Вусик та гітарист Дмитро Жолудь. Музиканти поділилася фото з нагородами у Instagram.

"Служимо українському народові", - підписали фото артисти.

"Антитіла" отримали нагороду за оборону Харкова / Фото: instagram.com/antytila_official

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