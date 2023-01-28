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Учасники гурту "Антитіла" отримали почесні нагороди за оборону Київщини від окупантів

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Учасники гурту "Антитіла" отримали почесні нагороди за оборону Київщини від окупантів

Гурт "Антитіла" / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Музикант від початку війни боронять українські землі від окупантів.

Український гурт "Антитіла" отримує не лише музичні нагороди. Днями учасників колективу - Тараса Тополю, Сергія Вусика та Дмитра Жолудя - нагородили медалями за бойові заслуги.

Новиною гурт поділився зі своїми шанувальниками в Instagram. Музиканти показали медалі "Честь. Слава. Держава" від громади міста Києва за виконання бойових завдань в Ірпіні і захист Київщини.

"Чітка та смілива громадянська позиція протягом усіх років війни, сотні врятованих життів, сумлінна служба в обороні рідних околиць Києва і захист країни на півночі Харківщини", - написали в Instgaram "Антитіла". 

Крім того, продюсер та клавішнік колективу, Сергій Вусик, був нагороджений почесним нагрудним знаком "Знак пошани" від Міністерства оборони України "за військову доблесть, значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, досягнення високих показників у військовій сфері та бездоганну сумлінну службу". 

Нагадаємо, у грудні 2022 року учасники гурту "Антитіла" відкрили музей у Львові, де показали експонати, зібрані протягом 14 років кар'єри колективу.

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Дата публікації
Перегляди
571
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