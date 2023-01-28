Учасники гурту "Антитіла" отримали почесні нагороди за оборону Київщини від окупантів

Музикант від початку війни боронять українські землі від окупантів.

Український гурт "Антитіла" отримує не лише музичні нагороди. Днями учасників колективу - Тараса Тополю, Сергія Вусика та Дмитра Жолудя - нагородили медалями за бойові заслуги.

Новиною гурт поділився зі своїми шанувальниками в Instagram. Музиканти показали медалі "Честь. Слава. Держава" від громади міста Києва за виконання бойових завдань в Ірпіні і захист Київщини.

"Чітка та смілива громадянська позиція протягом усіх років війни, сотні врятованих життів, сумлінна служба в обороні рідних околиць Києва і захист країни на півночі Харківщини", - написали в Instgaram "Антитіла".

Крім того, продюсер та клавішнік колективу, Сергій Вусик, був нагороджений почесним нагрудним знаком "Знак пошани" від Міністерства оборони України "за військову доблесть, значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, досягнення високих показників у військовій сфері та бездоганну сумлінну службу".

Нагадаємо, у грудні 2022 року учасники гурту "Антитіла" відкрили музей у Львові, де показали експонати, зібрані протягом 14 років кар'єри колективу.

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