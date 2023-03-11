Учасники гурту "Антитіла" публічно показали середній палець російському посольству у Німеччині

Український гурт "Антитіла" наразі перебуває у благодійному турі містами Європи.

10 березня колектив відіграв концерт у столиці Німеччини Берліні. На сторінці в Instagram "Антитіл" з'явилося фото дозвілля музикантів.

Так, перед концертом учасники гурту вирішили зробити дуже правильне селфі. Вони сфотографувалися на тлі російського посольства у Берліні, якому показали середні пальці:

"Маємо нагадування усім: F*ck russia, f*ck putin, Glory to Ukraine! Glory to Ukrainian Heroes!" – підписали кадр артисти.

Гурт "Антитіла" на тлі російського посольства у Берліні / Фото: instagram.com/antytila_official

Своєю чергою, шанувальники "Антитіл" емоційно прокоментували світлину: "На цьому фото прекрасно все, окрім незрозумілої ганчірки на паличці", "На сьогодні найкраще фото соцмережі", "Я теж так зробила восени", "Епічна картина "Вдячні житєлі асвабаждьоних тіріторій пірідают прівєт асвабадітєлям".

Нагадаємо, місяць тому гурт "Антитіла" потужно виконав трек "Фортеця Бахмут" на найбільшому фестивалі в Італії Sanremo 2023.

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