Учасники команд ROXOLANA та LAUD потрапили під ракетний обстріл у Вінниці: є загиблий

Росія 14 липня ракетами обстріляла Вінницю, де загинули мирні люди, серед яких є діти.

Під час ракетного обстрілу учасники команд артистів ROXOLANA та LAUD були у центрі міста.

Як розповіла у своєму Instagram виконавиця, всі вони отримали поранення. Двох з учасників команди виконавиці у тяжкому стані госпіталізували. Згодом ROXOLANA повідомила, що один із них загинув, а інший – продовжує боротися за життя в операційній.

"Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій в тяжкому стані продовжує боротися за життя в операційній. Ми молимося за їхні життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо", - розповіла ROXOLANA.

До слова, ROXOLANA та LAUD були у Вінниці, адже у них там заплановані благодійні концерти. Виконавиця ж скасувала усі свої виступи та пообіцяла повернути кошти.

"Кошти за квитки з усіх концертів будуть повернуті. Будь ласка, моліться", - додала співачка.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські війська випустили ракети по центру Вінниці. Станом на 13:55, як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Також відомо, що близько 90 потерпілих у Вінниці звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно пів сотні з них – у тяжкому стані.

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