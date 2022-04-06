Учасники "Кварталу 95" разом з зірками концертами на передовій підтримали українських військових

Артисти намагаються розряджати напружений стан військових, щоб вони могли перезавантажитися.

Студія "Квартал 95" – Женя Кошовий, Саша Пікалов, Юра Великий, Таня Песик, Юра Ткач та всі актори "Кварталу" займаються волонтерством, збирають кошти, стоять на захисті у теробороні.

Нещодавно Саша Пікалов вступив до Національної Гвардії України. Але окрім цього, вони - артисти, які намагаються встигати стояти ще й на культурному фронті та підтримувати бойовий дух.

Студія "Квартал 95" разом з друзями та колегами ВВ, "Без Обмежень", Златою Огнєвіч, Олександром Пономарьовим, Русланою, Максом Барських та багатьма іншими артистами вже декілька тижнів відвідує захисників України на передовій, дарує підтримку та гарний настрій гумористичними та музичними виступами.

Оскільки кожен, хто захищає Україну від окупантів, має відчувати, що він не один. Навіть напружений стан військових потрібно розряджати, щоб перезавантажитися і з новими силами знову йти у бій. Ми всі боремося заради однієї цілі – вільна незалежна країна.

Окрім того, БайрактарNEWS від "Кварталу 95", який вийшов у ефір, був створений для того, аби руки кожного українця не опускалися, аби кожен міг підтримувати критичне мислення та "холодну" голову. Щоб агресор бачив - залякати таку сильну націю неможливо. Всі його фейки та брехня будуть знищені українським духом та гумором. Доки ми можемо сміятися над ворогом – він не переможе.

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