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Учасники шоу "Моя суперродина" здивують глядачів: коли прем'єра нового сезону

Учасники шоу "Моя суперродина" здивують глядачів: коли прем'єра нового сезону

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
58
Час на прочитання
1 хв
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Учасники шоу "Моя суперродина" здивують глядачів: коли прем'єра нового сезону

"Моя суперродина"

Зовсім скоро прем'єра нових серій проєкту.

 Вже 2 жовтня на телеканалі ТЕТ прем'єра нового сезон розважального шоу "Моя суперродина".

Щотижня, з понеділка по четвер, чотири абсолютно різні українські родини відчинятимуть нам двері своїх осель. Вони ділитимуться досвідом подружнього життя, секретами батьківства, діставатимуть скелети з шафи, щедро накриватимуть столи й від душі розважатимуть одне одного.

За правилами шоу, сім'ї-конкуренти оцінюватимуть одне одну у трьох категоріях – добробут, гостинність та стосунки. 

Героями першого тижня проєкту "Моя суперродина" стали колоритна родина ромів, що закрутила учасників у танці й занурила у світ незліченних традицій. Конкуренцію їм склала амбітна сім’я б'юті-бізнесменів з мережею салонів краси та багатодітна родина держслужбовця, що виховує трьох синів і донечку.

Ще одна сім'я з прем'єрного випуску шоу "Моя суперродина" – Ірина та Роман, який по вуха закоханий у дружину й підтримує будь-які її ідеї.

Не пропустіть новий сезон  реаліті-шоу "Моя суперродина" вже 2 жовтня о 17:00 на телеканалі ТЕТ.

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Дата публікації
Перегляди
58
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