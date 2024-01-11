Учасників нацвідбору на "Євробачення-2024" запідозрили в плагіаті пісні російського гурту

Сьогодні, 11 січня, оприлюднили конкурсні пісні учасників нацвідбору, з якими вони змагатимуться за право представляти Україну на "Євробаченні-2024".

Однак не минулося без казусів. Гурт NAHABA запідозрили в плагіаті. Деяким користувачам конкурсна пісня колективу GLASSS неочікувано нагадала трек російського гурту t.A.T.u. – "Нас не догонят".

Юзери у коментарях під піснею NAHABA, яка була оприлюднена на офіційній сторінці нацвідбору в YouTube, ділилися, що приспів GLASSS у них асоціювався з треком "Нас не догонят".

Я один тут чую гурт t.A.T.u.?

Перша реакція - вау! Дуже цікаво, як це звучатиме наживо, враховуючи кількість тюнінгу в приспіві. Барабани на 00:34 чогось нагадали t.A.T.u

Дуже схоже на t.A.T.u. І голос, і музика, і певний вайб. У деяких моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну.

Чимось нагадало t.A.T.u., і не кидайтесь капцями, просто реально стиль приспіву схожий

Чується група t.A.T.u., пісня "Нас не догонят"! Якийсь дисонанс викликає через асоціацію з піснею t.A.T.u.

Наразі колектив NAHABA на своїх офіційних сторінках поки не коментував закиди про плагіат. Тим часом знайшлися і ті користувачі, які оцінили конкурсну пісню гурту та побажали музикантам перемоги в нацвідборі.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, в якому порядку виступатимуть учасники нацвідбору та з якими піснями. Сам Національний відбір відбудеться вже 3 лютого.

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