Гламур
289
Учасник балету Дорофєєвої розповів про жахливий напад та життя після коми: яке покарання поніс кривдник

Артист поділився страшними деталями того дня й наслідками після побиття.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Гоначернко

Євген Гоначернко / © скриншот з відео

Український танцюрист Євген Гоначернко, який працює у балеті Наді Дорофєєвої, вперше детально згадав резонансний напад, що стався з ним 2021 року, та розповів, як нині почувається після пережитої коми і складної операції на голові.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артист розповів, що нападником виявився співробітник Управління державної охорони України. Після затримання чоловіка арештували на 60 діб, однак судові засідання тривали дуже довго й закінчилися вже під час повномасштабної війни.

"Наразі я навіть не знаю, де ця людина. Ми бачилися в суді, він вибачився. Мені здалося, що це було щиро, але скоєне є скоєне", — зізнався танцюрист.

Євген Гончаренко / © скриншот з відео

Євген Гончаренко / © скриншот з відео

За словами Євгена, нападник та його колеги частково компенсували витрати на лікування, зокрема судові витрати, проте подробиць суми він не знає — усім займалася його мама. Наслідки побиття даються взнаки й досі. Женя розповів, що 15 діб перебував у комі, переніс трепанацію черепа та тепер має металеву пластину з десятками шурупів у голові. Через травму права сторона мозку постраждала, тому ліва половина тіла стала слабшою.

"Часом піднімається тиск, трапляються мігрені, бувають панічні атаки. Це постійний процес — то серце, то голова, то ще щось. Ліки намагаюся приймати лише за потреби", — ділиться артист.

Євген Гончаренко після побиття / © скриншот з відео

Євген Гончаренко після побиття / © скриншот з відео

Під час коми танцюрист пережив незвичайний досвід, який називає "другою реальністю". Він пам’ятає сни, що тривали ніби пів року, хоча в лікарні минуло лише два тижні.

"Я прожив там повноцінне життя, зустрічався з відомими артистами, ніби знімався у кліпі та навіть у серіалі. Коли прокинувся, не міг зрозуміти, де справжня реальність", — пригадує Євген.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Надя Дорофєєва повідомила, що її танцюриста жорстоко побили біля київського гей-клубу "Ліфт". За словами співачки, Євген нікого не провокував — нападник раптово штовхнув його, після чого завдав кiлькох сильних ударів.

Попри важке відновлення, Євген зумів повернутися до танців і сцени. Він зізнається, що намагається не тримати зла. Танцюрист додав, що найголовніше з цієї жахливої ситуації те, що він залишився живим.

Нагадаємо, нещодавно зірку "Людини-павука" Тома Голланда терміново госпіталізували після небезпечного трюку. Під час знімань стався нещасний випадок, внаслідок якого актор отримав серйозні травми.

