Учасник "Голосу країни" та ветеран війни довів до сліз чуттєвою піснею про кохання та розлуку

Давид Маскиса

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Учасник вокального шоу «Голос країни-12» та ветеран війни Давид Маскиса, у якого псевдонім DAVYD, довів до сліз чуттєвою піснею про кохання та розлуку.

Виконавець презентує «Засинай» — свою першу авторську сольну пісню та кліп на неї. «Засинай на моїх руках, будь завжди біля мене» — ці рядки стають основою ліричної історії про близькість і бажання продовжити мить удвох. У пісні — тиша нічної зустрічі, обійми коханої людини й просте прохання залишатися поруч.

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DAVYD вже й презентував кліп. Над відео працювала команда, яка знає війну з власного досвіду. Режисер кліпу — ветеран війни Вадим Кодачигов. Оператором відео також є військовослужбовець, а головну чоловічу роль виконав український актор і ветеран війни Сергій Журавльов, відомий за фільмом «Кіллхаус». Разом із DAVYD вони створили історію про почуття та розлуку, спричинену війною.

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Партнеркою Сергія Журавльова у кліпі стала Аліна Зозуля. Вони зіграли закохану пару, яку розлучає війна. Подальша доля чоловіка залишається невідомою, а героїня відчуває його присутність у знайомих місцях і спогадах. Так ніжне прохання з пісні — «Будь завжди біля мене» — стає історією про людину, присутність якої відчуваєш навіть після розлуки.

Зазначимо, Давид Маскиса був учасником проєкту «Голос країни-12», де його наставницею була співачка Надя Дорофєєва. Після початку повномасштабної війни вокаліст долучився до лав ЗСУ та став на захист країни. На жаль, влітку 2024 року стало відомо, що Давид дістав тяжке осколкове поранення у спину, яке дало ускладнення. На тлі цього йому була необхідна операція. Врешті, артист пройшов реабілітацію та повернувся до музики після перерви.

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