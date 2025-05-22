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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

Учасник гурту "Курган і Агрегат" освідчився дівчині просто на березі моря: "Нічого не відповіла"

Кохана Раміля Насірова розповіла, як він кликав її заміж та чому вона нічого не змогла сказати у відповідь.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Раміль Насіров із нареченою

Раміль Насіров із нареченою / © instagram.com/kurgan_ram

Учасник популярного українського гурту "Курган і Агрегат" Раміль Насіров освідчився дівчині Юлії.

Сталося це просто на березі Чорного моря. Зокрема, вони разом приїхали до Одеси. Там Раміль покликав обраницю за пляж нібито просто пофотографуватися. Однак плани виконавця виявилися іншими.

Юлія говорить, що коли вони прийшли на пляж, коханий дістав букет та скриньку з обручкою. Після цього він став на одне коліно та освідчився їй. Обраниця артиста зізнається, що була просто шокована, адже нічого не підозрювала. Ба більше, у романтичний момент пара не змогла стримати сміх. Юлія ділиться, що нічого не відповіла Рамілю, адже той навіть нічого не запитав.

Раміль Насіров із нареченою / © instagram.com/kurgan_ram

Раміль Насіров із нареченою / © instagram.com/kurgan_ram

"Я була професійно опрацьована шахраєм! Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фотографуватися на тлі моря, підмовив своїх друзів сидіти в кущах і знімати, і зробив те, що ви бачите. Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого спитати. Ми просто ржали", - поділилася Юлія.

Нагадаємо, нещодавно донька продюсерки Олени Мозгової оголосила, що одружується. Зоя заручилася зі своєю партнеркою. Олена Мозгова вже відреагувала на це та звернулася до доньки та її обраниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
200
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